POL-DA: Rüsselsheim: Transporter aufgebrochen/Scangerät und Jacke erbeutet

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (02.08.) wurde die Oppenheimer Straße zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem dort am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Transit und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum ein Paketscangerät und eine Regenjacke. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein, um in den Innenraum einzudringen. In Verdacht stehen zwei junge Männer. Einer von ihnen hat dunkelbraune, schulterlange Haare, der andere einen dunklen Vollbart. Beide führten Rucksäcke mit sich.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

