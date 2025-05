Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße/ Motorradfahrerin kommt von der Straße ab

Coesfeld (ots)

Eine 17-jährige Motorradfahrerin aus Haltern am See ist am Freitag (02.05.25) von der Kökelsumer Straße abgekommen. Gegen 6.50 Uhr befuhr sie diese in Fahrtrichtung Olfen. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über das Motorrad und geriet nach rechts in einen Graben. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus.

