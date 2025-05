Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen/ Glückliche Gewinner erhalten Preise

Coesfeld (ots)

Glückliche Gewinner kamen jetzt im Coesfelder Rathaus zusammen. Allesamt nahmen an einem Verkehrsquiz während des Coesfelder Frühlingsfestes am 6. April teil, das die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Coesfeld veranstalteten. Unterstützung erhielten sie von der Kreisverkehrswacht Coesfeld und dem Stadtmarketingverein Coesfeld, indem sie die Gewinne stifteten. Bürgermeisterin Eliza Diekmann-Cloppenburg überreichte die Preise, lobte die Gewinner für ihr Verkehrswissen und freute sich darüber, dass unter den Preisträgern auch Gäste aus Lüdinghausen und Dülmen waren, die das Frühlingsfest in Coesfeld besucht hatten.

Von den 426 Teilnehmern wussten 194 die richtigen Antworten. Das Losglück entschied am Ende, wer das Fahrrad als Hauptpreis mit nach Hause nehmen durfte. Die Glücksfee zog Anja Uppenkamp. Georg Bockey freute sich über ein neues Fahrradschloss und Lasse Hinrichs über eine Lenkertasche. Frederike Cabello Gomez war glücklich über eine neue Gepäcktasche und für Benjamin Hautop hielt das Los eine Luftpumpe bereit.

Jürgen Lobbe von der Kreisverkehrswacht Coesfeld freute sich über die positive Resonanz der Gewinner.

