POL-COE: Lüdinghausen, Sendener Straße/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - Drei Unbekannte haben am Mittwoch (30.04.25) versucht, in einen Getränkemarkt an der Münsterstraße in Herbern einzubrechen. Gegen 1.45 Uhr wollten sie eine Tür aufhebeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr