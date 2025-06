POL-PB: Unfall nach Überholvorgang - Motorradfahrer schwer verletzt

Hövelhof (ots) - (mh) Nach Einbrüchen in zwei Doppelhaushälften an der Straße Hermannsweg und einem weiteren Einbruchsversuch an der Dr.-Sonnenschein-Straße in Hövelhof sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Täter war in der Zeit zwischen Freitag, 27. Juni, 17.00 Uhr, und Samstag, 28. Juni, 09.15 Uhr, jeweils über die Garage in die nebeneinanderliegenden ...

mehr