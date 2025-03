Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Angriff auf Fahrausweisautomaten am S-Bahnhaltepunkt Markleeberg - Gaschwitz - Wer kann Hinweise zu Tätern geben?

Leipzig, Markkleeberg (ots)

Heute Nacht gegen 03:45 Uhr versuchten vermutlich drei unbekannte Täter den Fahrausweisautomaten am S-Bahnhaltepunkt Markkleeberg - Gaschwitz aufzubrechen. Allerdings wurden sie dabei gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei sich hatten die Täter einen Handwagen, in dem sie ihr Werkzeug - vermutlich Brenn- und Schneidewerkzeug (Plasmaschneider o-der ähnliches) transportierten.

Der Fahrausweisautomat befindet sich auf dem Bahnsteig 2 und ist in der Nähe des Fahrstuhls, den die Personen auch zur Flucht genutzt hatten. Welche Richtung die Täter anschließend genommen haben, ist unbekannt.

Die Bundespolizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Personen.

Wer hat in der Zeit von 03:30 bis gegen 04:00 Uhr Personen mit einem Handwagen in der Nähe des Haltepunktes gesehen und kann Hinweise zu den Tatverdächtigen und zu den eventuellen Benutzten Wegen zum oder vom S-Bahnhaltepunkt Gaschwitz geben.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Leipzig unter der Telefonnummer 0341 / 997990.

