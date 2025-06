Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchsversuch und Einbrüche in Doppelhaushälften - Polizei sucht Zeugen

Hövelhof (ots)

(mh) Nach Einbrüchen in zwei Doppelhaushälften an der Straße Hermannsweg und einem weiteren Einbruchsversuch an der Dr.-Sonnenschein-Straße in Hövelhof sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter war in der Zeit zwischen Freitag, 27. Juni, 17.00 Uhr, und Samstag, 28. Juni, 09.15 Uhr, jeweils über die Garage in die nebeneinanderliegenden Wohnhäuser eingebrochen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Im Dr.-Sonnenschein-Weg wachten die Bewohner eines Einfamilienhauses am Samstag gegen 03.00 Uhr auf, da sie verdächtige Geräusche wahrgenommen hatten. Als sie nachschauten entdeckten sie, dass ein Fenster aufgehebelt worden war. Die Räumlichkeiten betreten hatte der flüchtige Täter nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Kostenfreie Beratungen zum Thema Einbruchsschutz bietet das Kommissariat Prävention/Opferschutz der Paderborner Polizei an. Alle Informationen gibt es auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell