POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Büren (ots) - (md) Unbekannte brachen zwischen Samstag, 28. Juni, 13.00 Uhr, und Sonntag, 29. Juni, 17.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Büren an der Straße Lipperhohl ein. Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Täter verschafften sich über die Terassentür Zugang zum Haus und durchwühlten die Räume. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

