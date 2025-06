Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Unfälle mit verletzten Radfahrern auf Paderborner Stadtgebiet

Paderborn (ots)

(mh) Bei diversen Unfällen auf Paderborner Stadtgebiet haben sich am vergangenen Wochenende ein E-Scooter-Fahrer und mehrere Radfahrer verletzt. Einer davon schwer.

Am Freitag, 27. Juni, war ein 79-jähriger Mann gegen 12.00 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Von-Ketteler-Straße in Elsen in Richtung Paderborn unterwegs. Aus einer Grundstücksausfahrt fuhr ein 85-Jähriger in einem VW Tiguan in Richtung der Straße und es kam zum Zusammenstoß. Der Rennradfahrer, der einen Helm trug, stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Kurz darauf fuhr ein elfjähriges Mädchen gegen 13.20 Uhr mit einem Fahrrad auf der Brakeler Straße in Richtung Liethstaudamm. Als sie mit ihrem Lenkrad das Fahrrad eines vor ihr fahrenden und ebenfalls elf Jahre alten Kindes touchierte, kam das Mädchen, das einen Helm trug, ins Straucheln und stürzte. Dabei zog sie sich eine leichte Verletzung am Bein zu. Auch hier brachte sie ein Krankenwagen in ein Paderborner Krankenhaus.

Freitagabend verletzte sich ein alkoholisierter Pedelecfahrer bei einem Alleinunfall am Padersee leicht. Der Mann war gegen 18.30 Uhr verbotswidrig auf dem Fußweg unterwegs und stürzte dort womöglich wegen seiner Alkoholisierung. Ein Zeuge alarmierte den Rettungsdienst, der den Mann in ein Paderborner Krankenhaus brachte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Unfall mit dem E-Scooter-Fahrer ereignete sich am Samstag, 28. Juni. Ein 30-Jähriger war gegen 15.20 Uhr auf dem Padersteinweg in Richtung Schloß-Neuhaus unterwegs, als sich sein Scooter aus unbekannten Gründen zusammenklappte. Der Fahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Etwa drei Stunden später verletzte sich ein 36-Jähriger Pedelecfahrer auf dem Padersteinweg leicht beim Versuch, einem Audi RS 3 auszuweichen. Dessen 52-jähriger Fahrer war gegen 18.40 Uhr rückwärts von einem an der Wilhelmhöhe gelegenen Parkplatz aus auf den Padersteinweg gefahren. Der Pedelecfahrer wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

