Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal: Mit 99 km/h durch Hüttenthal

Mossautal (ots)

Im Rahmen der Aktionswoche "Speedweek" an unfallträchtigen und viel befahrenen Strecken im Odenwaldkreis, führten Kräfte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 460 im Ortsteil Hüttenthal durch. Innerhalb von vier Stunden, zwischen 8 und 12 Uhr, wurden insgesamt 382 Fahrzeuge gemessen. Auf dem Streckenabschnitt liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Insgesamt 61 Verkehrsteilnehmer hatten mehr als die erlaubten 50 km/h auf dem Tacho, 46 davon müssen mit einem Verwarngeld, 16 Ertappte mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer aus dem Odenwaldkreis, der mit 99 Stundenkilometern unterwegs war. Ihm drohen nun zwei Punkte in Flensburg, 400 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot.

