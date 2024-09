PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kabeldiebe schlagen zu +++ Ausgestiegen und Werkzeugkoffer gestohlen +++ Gegen Schild und Wegweiser gestoßen und geflüchtet +++ Wohnmobil beschädigt und davongefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Kabeldiebe schlagen zu,

Bad Schwalbach, Nikolaus-August-Otto-Straße, Sonntag, 15.09.2024 bis Montag, 16.09.2024

(fh)Mehrere Hundert Meter Kabel waren in der Nacht zum Montag in Bad Schwalbach das Objekt der Begierde von Dieben. Zu einem unbekannten Zeitpunkt suchten die Täter ein im Rohbau befindliches Wohnhaus in der Nikolaus-August-Otto-Straße auf, betraten die Baustelle und entwendeten knapp 400 Meter Kabel, ehe sie den Tatort unerkannt mit ihrer Beute verließen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Ausgestiegen und Werkzeugkoffer gestohlen, Kiedrich, Fritz-Erler-Straße, Montag, 16.09.2024, 11:00 Uhr

(fh)Am Montagvormittag hatten es dreiste Diebe in Kiedrich auf einen Werkzeugkoffer abgesehen. Um 11:00 Uhr fuhr ein grauer BMW mit Darmstädter Kennzeichen in der Fritz-Erler-Straße vor. Kurzerhand stieg der Beifahrer des Fahrzeugs aus, lief zu einem Wohnhaus und nahm einen vor dem Haus kurz abgelegten schwarzen Werkzeugkoffer an sich. Der Beifahrer, welcher schlank und dunkelhaarig war, stieg wieder ins Fahrzeug und fuhr davon. In dem Koffer befand sich Werkzeug im Gesamtwert von knapp 1.000 Euro. Während der eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug sowie dessen Insassen nicht mehr aufgefunden werden.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

3. Gegen Schild und Wegweiser gestoßen und geflüchtet, Kiedrich, Bingerpfortenstraße/Rheinblick (K638), Sonntag, 15.09.2024, 20:10 Uhr bis 20:15 Uhr

(fh)Am Sonntagabend verursachte in Kiedrich ein unbekannter Fahrer Schäden an einer Verkehrsinsel. Zwischen 20:10 Uhr und 20:15 Uhr befuhr der Unbekannte mit seinem unbekannten Kraftfahrzeug die K 638 in Kiedrich in Richtung Bingerpfortenstraße. Im Kreuzungsbereich K 638/Bingerpfortenstraße verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über die dortige Verkehrsinsel. Es entstand hierbei Sachschaden an der Verkehrsinsel, einem Verkehrsschild und einem Wegweiser. Anschließend entfernte er oder sie sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Wohnmobil beschädigt und davongefahren, Taunusstein-Hahn, Scheidertalstraße, Sonntag, 15.09.2024, 17:10 Uhr bis 17:50 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Taunusstein-Hahn eine Unfallflucht zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. In der Scheidertalstraße in Höhe der Hausnummer 20 stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwischen 17:10 Uhr und 17:50 Uhr gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil der Marke VW und hinterließ an der Fahrerseite einen Schaden in vierstelliger Höhe. Vom Unfallverursacher oder von der Unfallverursacherin fehlt bislang jede Spur, sodass die Polizei in Bad Schwalbach um Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bittet.

