POL-NB: Brand eines alten Bürogebäudes in Altentreptow

Am Samstagmorgen, dem 05.07.2025 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gegen 04:30 Uhr ein Brand in der Gartenstraße in Altentreptow gemeldet. Beim Objekt handelte es sich um ein ehemaliges Bürogebäude für Laborzwecke in baufälligem Zustand.

Dank des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren aus Altentreptow und der Umgebung konnte das leerstehende Objekt, welches in Brand geraten war, innerhalb weniger Minuten gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Zur Ermittlung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 231 100 , der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

