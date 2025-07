POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L21

Rambin auf Rügen (ots) - Am Freitag, dem 04.07.2025, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern auf Rügen bei Rambin gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 89-jähriger deutsche PKW-Fahrer mit seinem VW Touran den Verbindungsweg in der Gemeinde Rambin von der L 296 in Richtung ...

mehr