POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Zwei Männer bedroht und Geld erbeutet/Polizei nimmt 28-Jährigen fest

Riedstadt (ots)

Zwei 22 und 26 Jahre alte Männer wurden am Montagabend (04.08.), gegen 21.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Starkenburger Straße, im Bereich eines dortigen Imbisses, von einem 28-Jährigen, der eine Schusswaffe in der Hand hielt, aufgefordert Bargeld herauszugeben. Er erbeutete zunächst auch einen geringen Geldbetrag, wurde aber anschließend von den beiden Männern überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Seine funktionslose Luftdruckpistole wurde von den Ordnungshütern sichergestellt. Der 28-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung zu verantworten haben.

