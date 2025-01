Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250107-3: Polizisten stoppten alkoholisierten Autofahrer

Kerpen (ots)

Beschuldigter ignorierte Anhaltezeichen der Beamten

Polizisten haben am Montagnachmittag (6. Januar) einen Autofahrer (59) an einer Raststätte der Bundesautobahn (BAB) 1 gestoppt und kontrolliert. Dem Mann wird vorgeworfen, sein Auto unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Zudem hatte er zuvor mehrere Anhaltesignale der Beamten missachtet.

Gegen 16 Uhr rief ein aufmerksamer Zeuge die Polizei und teilte mit, dass ein Mann in Kerpen in einem weißen Kia Schlangenlinien fahre und mehrfach mit seinem Auto gegen den Bordstein am rechten Fahrbahnrand gestoßen sei. Polizisten fuhren umgehend zu der vom Zeugen genannten Örtlichkeit an der Bundesstraße (B) 265 in Fahrtrichtung Türnich. Die Beamten gaben dem Mann mehrfach Anhaltezeichen, die dieser immer wieder ignorierte. Die Einsatzkräfte folgten ihm über die BAB 61 und die BAB 1. Nach Hinzuziehen eines weiteren Streifenteams stoppten die Beamten den Verdächtigen auf einem Rastplatz und kontrollierten ihn.

Dabei sprach der Mann undeutlich und reagierte zeitverzögert. Zudem gab er an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 1,8 Promille. Die Beamten fanden außerdem zwei leere Alkoholflaschen bei dem nunmehr Beschuldigten.

Die Polizisten brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo eine Ärztin auf Anordnung eine Blutprobe entnahm. Sie stellten den Führerschein sicher und untersagten dem 59-Jährigen die Weiterfahrt. (sc)

