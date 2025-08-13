PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/Gräfenhausen: Frau unsittlich berührt
Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Eine 18 Jahre alte Frau, konnte einen bislang unbekannten Täter durch ihr Schreien, am Dienstagabend (12.08.), in die Flucht schlagen. Die junge Frau war gegen 21.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als ihr der Unbekannte von hinten eine Hand auf die Schulter legte und sie unsittlich berührte. Als sie ihn daraufhin anschrie, rannte der Mann vom Postplatz aus in Richtung Darmstädter Straße und anschließend über die Gartenstraße davon.

Der Täter war etwa 19 bis 20 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er trug ein grün-schwarzes T-Shirt mit hellen Applikationen, eine helle Jeanshose und führte einen rot-beigen Rucksack mit sich. Zudem hatte er eine Brille auf und hatte laut Zeugenaussagen ein asiatisches Erscheinungsbild.

Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

