Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/Gräfenhausen: Frau unsittlich berührt

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Eine 18 Jahre alte Frau, konnte einen bislang unbekannten Täter durch ihr Schreien, am Dienstagabend (12.08.), in die Flucht schlagen. Die junge Frau war gegen 21.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als ihr der Unbekannte von hinten eine Hand auf die Schulter legte und sie unsittlich berührte. Als sie ihn daraufhin anschrie, rannte der Mann vom Postplatz aus in Richtung Darmstädter Straße und anschließend über die Gartenstraße davon.

Der Täter war etwa 19 bis 20 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er trug ein grün-schwarzes T-Shirt mit hellen Applikationen, eine helle Jeanshose und führte einen rot-beigen Rucksack mit sich. Zudem hatte er eine Brille auf und hatte laut Zeugenaussagen ein asiatisches Erscheinungsbild.

Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

