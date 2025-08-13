PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Schaafheim: 64-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Schaafheim (ots)

Ein 64-Jähriger hat am Dienstagabend (12.8.) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 19.30 Uhr alarmierten Zeugen über den Notruf die Polizei und teilten mit, dass im Müllerweg zwei Personen laut streiten würden. Als die Beamten mit den Beiden sprechen wollten und zur Wohnung des 64-Jährigen gingen, hielt dieser nach derzeitigen Erkenntnissen beim Öffnen der Wohnungstür eine Schreckschusswaffe in Richtung der Einsatzkräfte. Durch die schnelle Reaktion der Beamten konnte der 64-Jährige widerstandslos festgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Mann war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Im Anschluss brachten die Beamten den 64-Jährigen auf die Polizeiwache, wo er eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er nach den Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Der 64-Jährige wird sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

