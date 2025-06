Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle deckt Strafanzeige auf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.06.25 um 10:00 Uhr wurde ein 26-Jähriger als Beifahrer eines Transportes in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält und wegen diverser Straftaten durch verschiedene Staatsanwaltschaften postalisch gesucht wird. Nach Fertigen einer entsprechenden Strafanzeige wurde eine postalische Anschrift erhoben und der 26-Jährige an die zuständige Ausländerbehörde überstellt, welche weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit treffen werden. Auf den Beifahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu.

