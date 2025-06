Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulbuskontrolle der Zentralen Verkehrsdienste - mehr als 50 Prozent der Fahrzeuge beanstandet

Schifferstadt

Der bundesweite Aktionstag "sicher.mobil.leben" fand dieses Jahr am 03.06.2025 unter dem Motto "Kinder im Blick" statt. Auch die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz beteiligten sich an dem Aktionstag und führten eine Schulbuskontrolle an der Haltestelle des Schulzentrums Schifferstadt durch. Über 50 Prozent der kontrollierten Schulbusse mussten die Polizeikräfte bei den Kontrollen beanstanden. Teilweise waren die mitführpflichtigen Ausrüstungsgegenstände, wie Warndreiecke, Erste-Hilfe-Material, Unterlegkeile, etc. unvollständig oder fehlten komplett. Mehrfach wussten die Fahrzeugführenden auch nicht, wo sich diese Gegenstände im Fahrzeug befanden und konnten diese erst nach einer längeren Suche finden. In einem Schadensfall zählt jedoch jede Sekunde! In einem Schulbus hing die Verkabelung lose in den Fahrgastraum hinein. Zudem waren die Sitze und Griffe in diesem Bus nicht mehr ordnungsgemäß befestigt, was zu weiteren Gefahren für die Mitfahrenden hätte führen können. An einem anderen Schulbus war die Frontscheibe gerissen und es tropfte Öl vom Fahrzeug ab. Die Zentralen Verkehrsdienste werden auch weiterhin in regelmäßigen Abständen Schwerpunktkontrollen durchführen und hierbei die Sicherheit der Schulbusse im Blick haben.

