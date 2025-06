POL-HI: Love-Scamming - Vorsicht bei Geldforderungen von Bekanntschaften aus dem Internet!

Hildesheim (ots) - Algermissen, Heerstraße (mak). Am 18.06.2025, gegen 01:45 Uhr, kommt es in der Heerstraße in Algermissen zu einem Einbruch in eine dortige Apotheke. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangt, durch gewaltsames Einwirken auf die im Eingangsbereich befindlichen Schiebetüren, in das Innere der Apotheke. Dort wird Bargeld in einem mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Die Höhe des Sachschadens am ...

