POL-HI: LKW mit mangelhaften Reifen auf der BAB 7 stillgelegt

Hildesheim (ots)

Holle / LK Hildesheim - (ede) Am Dienstag, 17.06.2025, gegen 14:40 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim zu einer Gefahrenstelle auf der BAB 7 kurz vor der Anschlussstelle Derneburg in Fahrtrichtung Kassel entsandt. Als die Beamten kurz vor der gemeldeten Gefahrenstelle begannen den fließenden Verkehr herunterzubremsen, konnten sie in einiger Entfernung vor sich einen LKW erkennen, welcher im zweistreifigen Bereich der BAB 7 in einem dort geltenden Überholverbot überholte. Nach Beseitigung der Gefahrenstelle holten die Beamten den LKW ein, um die begangene Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Hier befand sich der LKW bereits im nächsten Überholvorgang, immer noch in einem Streckenabschnitt mit für ihn geltendem Überholverbot. Auf dem Parkplatz Jägerturm wurde der LKW angehalten. Bei der nun durchgeführten Kontrolle wurden bei einer Inaugenscheinnahme des technischen Zustands des LKW an den Reifen massive Schäden an insgesamt drei Reifen der Antriebsachse festgestellt. Durch erhebliche Ausbrüche aus dem Reifengummi sowie abgefahrenes Reifenprofil kann man hier sprichwörtlich von einer "tickenden Zeitbombe" sprechen. Dem LKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt bis zur Erneuerung der Reifen untersagt. Er und sein Chef müssen sich nun wegen mehrerer Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

