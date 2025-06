Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Parfumeriegeschäft

Hildesheim (ots)

Alfeld (agu). In der heutigen Dienstagnacht, gegen 03:30 Uhr, gelangten Einbrecher in eine Parfumerie in der Alfelder Leinstraße.

Bisherigen Ermittlungen nach hebelten die Täter die Eingangstür mittels eines Einbruchwerkzeugs auf und verschafften sich somit Zugang zum Geschäftsraum. Dort entwendeten sie eine Geldkassette aus dem Kassenbereich, bevor sie im unmittelbaren Anschluss mit der Diebesbeute die Flucht antraten. Über die Höhe des Schadens bzw. den Wert des Diebesguts können aktuell keine genaueren Angaben gemacht werden.

Etwaige Zeugen, die im Tatzeitraum möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht oder ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell