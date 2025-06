Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in der Giesener Straße

Hildesheim (ots)

Sarstedt, (ep) Im Zeitraum vom 16. Juni 2025, 20:30 Uhr, bis zum 17. Juni 2025, 08:00 Uhr, kam es in der Giesener Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang Unbekannter beschädigt mit einem Stein ein Fenster der ehemaligen Pizzeria. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 9850 in Verbindung zu setzen.

