POL-HI: Algermissen - Einbruch in eine Apotheke

Algermissen, Heerstraße (mak). Am 18.06.2025, gegen 01:45 Uhr, kommt es in der Heerstraße in Algermissen zu einem Einbruch in eine dortige Apotheke. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangt, durch gewaltsames Einwirken auf die im Eingangsbereich befindlichen Schiebetüren, in das Innere der Apotheke. Dort wird Bargeld in einem mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Die Höhe des Sachschadens am und im Objekt ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht genau bezifferbar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen und verdächtigen Kraftfahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

