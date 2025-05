Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 07.05.2025: Auto in Vechelde beschädigt - Zeugen gesucht

Am 05.05. ist an der Hildesheimer Straße in Vechelde ein geparktes Auto schwer beschädigt worden. Der Opel Corsa ist am Straßenrand in Fahrtrichtung Bahnhof geparkt gewesen und vermutlich im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr angefahren worden. Der Schaden befindet sich an der vorderen linken Fahrzeugecke. Aufgrund des entstandenen Schadens ist anzunehmen, dass ein größeres Fahrzeug, etwa ein Transporter, verursachend gewesen ist. Da zu diesem Zeitpunkt reger Verkehr geherrscht hat und auch ein gegenüberliegendes Eiscafé bereits besucht war, erhofft die Polizei in Vechelde sich Hinweise von Zeugen unter 05302 93049-0.

