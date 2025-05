Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 06.05.2025: Kind bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtig

Peine (ots)

Am 05.05.2025 gegen 20:00 Uhr kollidierte in der Fußgängerzone von Peine ein E-Scooter mit einem 5-jährigen Kind. Zu dem Unfall kam es im nördlichen Teil der Fußgängerzone, zwischen Marktplatz und Echterngasse. Der Scooter war mit einem männlichen Fahrer und einer weiblichen Mitfahrerin besetzt, als dieser das Kind anfuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde dem Kleinkind wahrscheinlich ein Bein gebrochen. Anstatt sich um das verletzte Kind zu kümmern lief der Fahrer zu Fuß in Richtung Jakobikirche davon. Die Mitfahrerin fuhr mit dem E-Scooter Richtung Marktplatz weg. Die beiden werden wie folgt beschrieben:

Männliche Person:

- Alter: ca. 15-17 Jahre - Kleidung: Weiß/beige - Besonderheit: Alte Verletzung an der Nase

Weibliche Person:

- Alter: ca. 15-17 Jahre - Kleidung: lange dunkle Jeans, schwarze Jacke

Zeugenhinweise zum Unfallhergang und den beiden Verursachern nimmt die Polizei in Peine unter 05171 999-0 entgegen.

