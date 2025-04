Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung, falsche Wasserwerker unterwegs!

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Ein Trio erbeutete am Dienstag, 22.04.2025, das Portemonnaie einer Seniorin, indem sie sich unter einem falschen Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung verschafften.

Die drei unbekannten Täter klingelten gegen 11:20 Uhr an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Siebenbürger Straße. Sie gaben vor, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und den Wasserdruck kontrollieren zu müssen.

Die ältere Dame ließ einen der Männer die Wohnung betreten. Gemeinsam begaben sie sich ins Badezimmer. Dort sollte die Bielefelderin in der Dusche die Brause öffneten. Währenddessen hantierte der vermeintliche Wasserwerker am Waschbecken und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch.

Nach etwa zehn Minuten verließen die Männer das Haus. Anschließend bemerkte die Bielefelderin, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet wurde. Außerdem fehlten eine weitere leere Geldbörse und eine ebenfalls leere Geldkassette. Die Seniorin geht davon aus, dass die anderen beiden Männer zwischenzeitlich die Wohnung betreten haben und sich dort nach Diebesgut umsahen.

Der Rädelsführer war etwa 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Basecap und eine schwarze Steppjacke.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Nachbarschaft gesehen haben, werden gebeten, sich unter der 0521/545-0 beim Kriminalkommissariat 15 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell