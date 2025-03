Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Großer Schaden, noch größere Beute

Sömmerda (ots)

Einbrecher verursachten in Sömmerda einen hohen Sachschaden und entkamen mit wertvoller Beute. In der Lucas-Cranach-Straße brachen Unbekannte das Tor einer Garage auf und richteten dabei einen Schaden von etwa 1.000 Euro an. Anschließend entwendeten sie einen Satz Autoreifen sowie zwei Leitern. Mit ihrer Beute im Gesamtwert von über 4.300 Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Besitzer bemerkte den Einbruch Sonntagnachmittag und informierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell