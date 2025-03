Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Große Beute bei Garageneinbruch

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in eine Garage in Erfurt ein und machten Beute im vierstelligen Bereich. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zur Garage verschafft und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Dabei fanden sie zwei hochwertige Pedelecs sowie mehrere Werkzeugkisten. Mit einer Beute von mehr als 8.000 Euro flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Besitzer bemerkte den Einbruch am Samstagnachmittag und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell