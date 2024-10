Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand von Baucontainer

Weilerswist (ots)

Am Sonntag (20. Oktober) geriet um 15.10 Uhr ein Bauschuttcontainer auf einem Firmengelände in der Kölner Straße in Weilerswist in Brand.

Die Eigentümerin entdeckte die Rauchentwicklung auf dem Betriebsgelände und alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Bei dem Eintreffen der Feuerwehr stand der Bauschuttcontainer bereits in Vollbrand. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

An einer an den Container angrenzenden Lagerhalle entstand ebenfalls Sachschaden an einer Wellblechverkleidung.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Brandermittler der Polizei haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der vorsätzlichen Brandstiftung gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell