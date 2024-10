Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mitarbeiter von Schuhgeschäft verfolgen Diebe

Euskirchen (ots)

Am Freitag (18. Oktober) entwendete ein 32-Jähriger um 13.50 Uhr ein Schuhpaar aus einem Schuhgeschäft in der Roitzheimer Straße in Euskirchen. Der 32-Jährige beabsichtigte das Geschäft zu verlassen, woraufhin der Alarm im Türbereich ausgelöst wurde.

Eine Verkäuferin sprach den Mann an.

Der 32-Jährige ließ daraufhin ein Schuhpaar aus der Jacke fallen und schlug um sich.

Hierbei wurde die Verkäuferin zwar getroffen, jedoch nicht verletzt.

Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt.

Die Verkäuferin folgte dem Mann zunächst fußläufig, verlor diesen jedoch aus den Augen.

Gemeinsam mit einer weiteren Verkäuferin entdeckte man den 32-Jährigen dann mit einem 34-jährigen Mann in einem Pkw auf einem Parkplatz eines Tiergeschäfts in der Roitzheimer Straße.

Beide Verkäuferinnen folgten dem Pkw daraufhin mit einem eigenen Pkw und informierten die Polizei.

Die Männer konnten von Polizeibeamten in der Straße An der Vogelrute in Euskirchen angetroffen und kontrolliert werden. Im Pkw wurde von den Polizeibeamten diverses Diebesgut, darunter ein paar Schuhe, Socken, Waschmittelverpackungen, neuwertige Gartenscheren und Schokolade aufgefunden.

Da die beiden Männer in der Vergangenheit bereits vielfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden sie vorläufig festgenommen.

Der Pkw mit dem Diebesgut wurde sichergestellt.

