POL-RZ: Trunkenheitsfahrt - Fahrerin kollidiert mit parkendem Fahrzeug

Ratzeburg (ots) - 06.Mai 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 30.04.-05.05.2025 - Ratzeburg In der Zeit vom 30.04.2025, 16.45 Uhr bis 05.05.2025, 06.25 Uhr, kam es in der Barlachstraße in Ratzeburg zu einem Einbruch in das Büro der Kreisverwaltung. Bislang unbekannte Täter drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Büroräume der Kreisverwaltung Herzogtum ...

mehr