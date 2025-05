Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Erneute Abfallentsorgung auf einem Feldweg - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ratzeburg (ots)

06.Mai 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 30.04.2025 - Kankelau

Bereits am 28.März 2025 wurde die Polizei über eine größere Müllablagerung Niendorf auf einem Feldweg im Bereich des Breitenfelder Weges beim Übergang in die Niendorfer Straße in Richtung Breitenfelde informiert.

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6009765

Nun wurden am 30. April 2025 auf einem Feldweg, welcher vom Elmenhorster Weg in Kankelau abgeht mehrere Müllsäcke mit Bauabfällen festgestellt. Auch darin befand u.a. Mineralwolle, welche an Teerpappe befestigt ist.

Wie auf einem Bild ersichtlich, erhielt ein schwarzer Sack auch Teppich /-reste.

Eine zeitliche Eingrenzung wann die Ablagerung stattgefunden haben könnte, ist nicht möglich.

Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Ratzeburg hat auch diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen und sucht nun Zeugen, die Angaben in Bezug der Ablagerung zu verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04541/809- 1305 oder per Email an Ratzeburg.PABR@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell