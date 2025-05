Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Beteiligter Audi-Fahrer nach Verkehrsunfall und Unfallzeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

05. Mai 2025 | Kreis Stormarn - 29.04.2025 - Reinbek

Bereits am 29.04.2025, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der K80 bei Reinbek, im Kreuzungsbereich Glinder Weg / Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Motorrad.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 54-jährige Harley-Davidson Fahrerin die K80 aus Hamburg vom Binnenfeldredder kommend in Richtung Reinbek zur A 24. Auf dieser Fahrstrecke sei die Bikerin von einem ihr nachfolgenden schwarzen Audi mit HH-Kennzeichen massiv "bedrängt" worden. In Höhe der Kreuzung Glinder Weg / Hamburger Straße sei dieser Audi nach rechts in die Hamburger Straße in Richtung Reinbeker Ortsmitte abgebogen. Dabei sei es zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Motorrad gekommen. Infolge dessen stürzte die Bikerin und prallte gegen das Heck eines vor ihr fahrenden Mercedes Sprinter eines 32-Jährigen. Der schwarze Audi setzte unterdessen seinen Weg unvermittelt fort.

Die Glinder Bikerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittler des Polizeireviers Reinbek suchen nun nach dem Fahrer des schwarzen Audi sowie nach Zeugen des Unfalles. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

