Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (240) Größerer Polizeieinsatz in Nürnberg-Langwasser

Nürnberg (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (07.03.2025) bedrohte ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg-Langwasser einen Handwerker mit einer Schusswaffe und begab sich dann zurück in seine Wohnung. Der 47-Jährige konnte durch Kräfte der Spezialeinheiten festgenommen werden.

Gegen 08:30 Uhr bedrohte der 47-Jährige einen in dem Mehrfamilienhaus am Franz-Reichel-Ring tätigen Handwerker mittels einer Schusswaffe und begab sich anschließend zurück in seine Wohnung.

Eintreffende Streifen umstellten das Gebäude, durch die Einsatzleitung wurden Spezialeinsatzkräfte (Verhandlungsgruppe und Spezialeinsatzkommando) hinzugezogen.

Im weiteren Verlauf nahmen Beamte der Verhandlungsgruppe telefonisch Kontakt zu dem 47-Jährigen auf. Die Verhandler konnten den Mann dazu bewegen, vor seine Wohnung zu kommen, wo ihn Kräfte des SEK gegen 10:45 Uhr widerstandslos festnehmen konnten.

Ein Alkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von knapp vier Promille. Beamte nahmen den 47-Jährigen mit zur Dienststelle, wo auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes führte zum Auffinden zweier PTB-Waffen, welche die Beamten sichergestellten.

Im Zuge des Einsatzes kam es zu weiträumigen Verkehrssperrungen. Eine Gefährdung Unbeteiligter bestand somit nicht.

Gegen den 47-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell