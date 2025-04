Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendliche halten Einsatzkräfte auf Trab

Kaiserslautern (ots)

Im Laufe des Dienstags fielen Jugendliche mehrfach in der Innenstadt auf. Für einen von ihnen endete der Tag im polizeilichen Gewahrsam.

Mitarbeiter eines Einkaufszentrums am Fackelrondell meldeten sich gegen 15:30 Uhr und gaben an, dass drei Jugendliche im Essensbereich randalieren würden. Die Störenfriede zündeten Feuerwerkskörper, wodurch auch ein Tisch beschädigt wurde. Im Anschluss machte sich das Trio aus dem Staub. Aufgrund der Beschreibung gelang es den Beamten, die Identität der Tatverdächtigen zu ermitteln. Einen 16-Jährigen konnten die Ordnungshüter vor dem Shoppingcenter antreffen und kontrollieren. Für den Rest des Tages erhielt er einen Platzverweis für den Bereich rund um die Mall, welchem der Teenager zunächst auch nachkam. Wenig später stellten die Polizisten den jungen Mann wieder vor dem Einkaufszentrum fest und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Um den Platzverweis durchzusetzen, musste der 16-Jährige den Rest des Tages nach richterlicher Anordnung in einer Zelle verbringen.

Ein weiterer Tatverdächtiger der Sachbeschädigung vom Nachmittag nahm beim Erblicken der Streifenbeamten mit einem Fahrrad Reißaus. Der amtsbekannte 15-Jährige stieß bei seiner Flucht mit einer Passantin zusammen. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Anstatt sich um die Verletzte zu kümmern, setzte der Flüchtige seine Fahrt fort. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Fahrerflucht und der fahrlässigen Körperverletzung.

Gegen die 14- bis 16-Jährigen wird jetzt außerdem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. |kfa

