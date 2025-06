POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden - B44

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am frühen Samstagmorgen (21.06.2025), gegen 04:00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife am Berliner Platz in Ludwigshafen den 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Kontrolle gab er an, am Vorabend Wodka und Cannabis konsumiert zu haben. Dies bestätigte ein durchgeführter Urin- und Alkoholtest. Ein Arzt entnahm dem 21-Jährigen eine Blutprobe. Den E-Scooter stellten die ...

mehr