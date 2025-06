POL-PPRP: Kriminalstatistik der Stadt Ludwigshafen - Straftaten bleiben auf Vorjahresniveau, Teillegalisierung von Cannabis macht sich bemerkbar

Ludwigshafen (ots) - In der Sternstraße (Nähe Bastenhorstweg) wurde in der Nacht auf Freitag, 20.06.2025, gegen 2 Uhr, ein Zigarettenautomat gesprengt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 5.000 Euro. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr