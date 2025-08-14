PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Kinoleinwand im Kronepark angezündet

Bensheim (ots)

Im Kronepark in der Darmstädter Straße, in dem aktuell das Auerbacher Open Air-Filmfestival stattfindet, wurde in der Nacht zum Donnerstag (14.08.) eine Kinoleinwand im unteren Bereich von Unbekannten mutwillig angezündet. Es entstand hierdurch ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

