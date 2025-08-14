PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Diebstahl aus Lagerhalle/Computer im Visier

Gernsheim (ots)

Diebe haben in der Zeit zwischen Montagmittag (11.08) und Dienstagmorgen (12.08.) das Gelände einer Firma in der Robert-Bunsen-Straße heimgesucht und sich anschließend Zugang in eine dortige Lagerhalle verschafft. Die ungebetenen Besucher haben aus der Halle 13 Computer gestohlen. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro. Die Diebe flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06258/9343-0 an die Polizeistation Gernsheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren