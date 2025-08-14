Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Diebstahl aus Lagerhalle/Computer im Visier

Gernsheim (ots)

Diebe haben in der Zeit zwischen Montagmittag (11.08) und Dienstagmorgen (12.08.) das Gelände einer Firma in der Robert-Bunsen-Straße heimgesucht und sich anschließend Zugang in eine dortige Lagerhalle verschafft. Die ungebetenen Besucher haben aus der Halle 13 Computer gestohlen. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro. Die Diebe flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06258/9343-0 an die Polizeistation Gernsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell