POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Fund einer Weltkriegsbombe

Freiburg (ots) - Am Montag, 23.06.2025, gegen 16:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in die Industriestraße in Lauchringen alarmiert. Dort war ein Gabelstapler in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Lauchringen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Um das Entzünden der Fahrzeugbatterie, des E-Staplers zu verhindern, wurde dieser in einem Container unter Wasser gesetzt. Es entstand ein ...

