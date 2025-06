Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.06. 2025, gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der B500 an der Baustellenampel kurz vor der Abfahrt nach Oberalpfen ein Auffahrunfall. Ein 52-jähriger Peugeot-Fahrer hielt an der rot zeigenden Ampel an. Der hinter ihm fahrende 69-jährige Fahrer eines Wohnmobils erkannte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Dadurch wurde der Peugeot-Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Waldshut mit einem Fahrzeug vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell