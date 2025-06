Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter PKW-Fahrer touchiert Motorrad beim Überholen - 40-Jähriger schwer verletzt

Bartenshagen/Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag ereignete sich gegen 10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der K8 in der Ortslage Bartenshagen im Landkreis Rostock. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Motorrad die K8 von Neuhof kommend in Fahrtrichtung Parkentin als ein im Nachfolgeverkehr befindlicher PKW zum Überholen ansetzte. Dabei stieß der PKW mit dem Motorradfahrer zusammen, in der Folge das Motorrad von der Straße abkam und sich überschlug. Der 40-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher, ein 63-jähriger Deutscher, war zum Unfallzeitpunkt erheblich alkoholisiert und wies einen Atemalkohol von 1,96 Promille auf.

Zur weiteren Erhellung der Unfallursache kam zudem ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Das Motorrad musste von der Unfallstelle geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell