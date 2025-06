Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen/Ofteringen: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, 16.06.2025, zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Baumgartenstraße und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei mögliche Tatverdächtigen mehrmals in der Nachbarschaft gesehen worden sein. In diesem Zusammenhang könnte auch ein weißes Auto stehen, welches gegen 09.00 Uhr in Richtung B314 davonfuhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges im Wutöschinger Ortsteil Ofteringen wahrgenommen haben. Außerdem werden die Anwohner gebeten, die vorhandenen Videoaufzeichnungen der eigenen Überwachungsanlagen zu sichten, ob dort verdächtige Personen zu sehen sind. Die Kriminalpolizei ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 -0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter 07761 934- 500 entgegen.

