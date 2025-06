Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw kollidiert mit Motorrad in der Brombacher Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.06.2025, gegen 14.55 Uhr, kollidierte ein Pkw mit einem Motorrad in der Brombacher Straße. Der 19-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer wollte von dem Gelände einer ehemaligen Schokoladenfabrik nach links in die Brombacher Straße einbiegen. Ein Lkw-Fahrer, der die Brombacher Straße von der Milkastraße kommend in Richtung Innenstadt befuhr, hielt an, um dem Pkw-Fahrer das Einfahren in die Brombacher Straße zu ermöglichen. Während der Pkw-Fahrer einbog überholte ein 19-jähriger Motorradfahrer, trotz einem Überholverbot, den Lkw, wodurch es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Motorrad kam. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Insbesondere wird der Fahrer des Lkw gesucht, welcher nach dem Unfall weiterfuhr. Bei dem gesuchten Lkw soll es sich um einen blauen oder grünen Lkw mit Muldencontainer handeln. Der Fahrer möge sich ebenfalls mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen.

