POL-FR: Neuenburg: Unfallflucht auf der Autobahn 5 - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 23.06.2025, 19.00 Uhr bis Dienstag, 24.06.2025, 06.45 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft in ein Hausarztzentrum in der Freiburger Straße in Schliengen einzubrechen. Die unbekannte Täterschaft hebelte mehrfach an der massiven Eingangstür und an einem Fenster. Dem Unbekannten gelang es nicht die Eingangstür oder das Fenster zu öffnen. Allerdings sei ein hoher ...

