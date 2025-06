Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen/ Waldshut: Sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.06.2025, gegen 08:15 Uhr wurde in der Rheinstraße in Waldshut eine 36-Jährige von einem 30-Jährigen sexuell belästigt. Der Mann habe die Frau verfolgt und soll dabei eindeutige sexuelle Handlungen ausgeführt haben. Die Frau rettete sich in ein Geschäft, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Ein Zeuge verfolgte den Tatverdächtige bis die Polizei den 30-Jährigen vorläufig festnehmen konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Personen, die die sexuellen Handlungen des Tatverdächtigen wahrgenommen haben. Die Kriminalpolizei ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 -0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter 07761 934- 500 entgegen.

