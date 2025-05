Sögel (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag 18.00 Uhr und Sonntag 14.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft an der Clemens-August-Straße. Anschließend entwendeten sie Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. ...

