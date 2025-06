Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental

Silbersau: Unfall mit einer schwer Verletzten und 10000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde am Montag, 23.06.2025 gegen 16.15 Uhr eine 74 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall auf der B 317 bei Silbersau. Während die 74-Jährige zuvor die Strecke mit ihrem Skoda von Mambach kommend in Richtung Fröhnd befuhr kam sie laut Zeugenaussagen bei Silbersau in den Gegenverkehr und lenkte dagegen. Dabei kam sie zu weit nach rechts und prallte frontal und ungebremst in eine Felswand. Der Skoda überschlug sich und landete auf dem Heck in der Straßenmitte. Die Skoda-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Mambach vor Ort.

