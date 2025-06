Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Scheuerlenstraße/Adolf-Kolping-Straße: Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs missachtete ein 51-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag, 23.06.2025, gegen 15:50 Uhr. Der 51-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Adolf-Kolping-Straße in Richtung Scheuerlenstraße in Titisee-Neustadt. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrtsregelung "rechts vor links" und übersah hierbei einen von rechts kommenden 36-jährigen Pkw-Fahrer. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden musste. Verletzt wurde beim Verkehrsunfall niemand.

